Director de ANT denuncia acaparamiento de tierras; Paloma Valencia lo acusa de maltratar y prejuzgar

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia manifestó que el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, maltrata y prejuzga al señalar que hay una acumulación de predios por parte de los Congresistas y que esto ha impedido la aprobación de la Ley de Jurisdicción Agraria.

“Luego se inventaron una interpretación que es muy controvertida, que tener más de una UAF, (Unidad Agrícola Familiar) significa que usted tiene una acumulación indebida de baldíos, esa es una discusión jurídica que se viene dando en el país. Pero eso no significa ni que usted se robó la tierra, ni que usted se la quitó a la gente, no, significa que usted tiene más de la medida que la ley le permite en esa interpretación”, señaló la senadora.

Esta controversia se registró luego de que Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, denunciara que el 30% de los congresistas tienen intereses o vínculos con predios baldíos lo que según él está dilatando el debate para el trámite de la ley de Jurisdicción Agraria, que hace curso en el Congreso de la República.

“Senadora, la Jurisdicción Agraria es un compromiso del Acuerdo de Paz 2016. Diez años mamándole gallo a la Jurisdicción Agraria, diez años que han repetido periodos y que han sido críticos con la implementación del Acuerdo de paz. Esa es una realidad concreta que no pueden aquí tapar con un dedo”, señaló el director de la Agencia.

La senadora, cuestionó las intenciones del Gobierno por la urgencia para la aprobación de esta ley, “¿Qué es lo que quiere el doctor Harman? Expropiación express, que lo metieron allá en el famoso plan de desarrollo, ¿se acuerda toda esta discusión que ha tenido el país? Y es que el Gobierno decide qué es baldío y de una vez se lo quita”, señaló la congresista.

A lo que el director de la Agencia respondió que nada tiene que ver con la intención de expropiar a nadie, “se plantea que nosotros tengamos facultades administrativas en un solo proceso agrario. ¿Cuál es? la indebida acumulación de baldíos.

“Esto no es expropiación. ¿Qué tiene que ver la expropiación en esto? Si hoy la expropiación está arreglada por la ley 170 absolutamente nada más”, señaló el alto directivo.

El proyecto de Jurisdicción Agraria en este momento se encuentra en segundo debate de Cámara y Senado.