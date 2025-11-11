El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Dubái, el destino llamativo para cientos de colombianos: no necesita visa y puede crear una empresa

Marcela Yandar, empresaria y presidente del Consejo de Negocios colombiano en Dubái, pasó por los micrófonos de La W y contó detalles de lo que ha sido su experiencia viviendo en ese país.

“Estamos radicados hace 15 años en este hermoso país”, dijo, revelando que durante 20 años estuvo en Egipto, en la zona del Golfo, que le ha dado oportunidades grandes en su vida empresarial representando a Colombia.

¿Por qué la gente se está yendo a Dubái?

De acuerdo con Yandar, los Emiratos Árabes Unidos se ha propuesto abrir las puertas para facilitar el proceso comercial y empresarial para todos los que quieren llegar a ese país, como el tema de 0 impuestos, créditos con tasas bajas y seguridad.

“Los Emiratos Árabes da esas opciones para cualquier persona”, afirmó, asegurando que se puede tener una vida que en Colombia no se podría tener.

Asimismo, contó que todo el tema de lavado de dinero está completamente fundamentado. “Cuando una persona va a abrir una empresa siempre se les hace una récord, un estudio muy específico de cada perfil, la seguridad siempre resalta mucho”, contó.

Le puede interesar: Dubái desmanteló dos redes que blanquearon dinero por un valor de 2.350 millones de dólares

¿Los colombianos necesitan visa para entrar a Dubái?

Según Marcela Yandar, los colombianos pueden estar en Dubái sin visa durante 90 días. No se requiere de ningún tipo de permiso, únicamente es necesario el pasaporte colombiano.

“En 90 días, el colombiano tiene plazo de invertir, abrir empresa, pero así sea un proceso migratorio, la CID siempre está ahí para mirar el perfil de cada persona”, dijo.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Tipos de negocio que están creando los colombianos en los Emiratos

De acuerdo con lo dicho por la empresaria, la mayoría de colombianos se están ubicando en el sector ‘fashion’, eventos, comidas, flores.

Por ahora, reveló que son 40 empresas creadas por colombianos en Dubái.