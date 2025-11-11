“Es posible destituirlo del cargo”: exprocurador tras insultos de Benedetti a magistrada Lombana

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En diálogo con La W, Jaime Bernal Cuellar, abogado y exprocurador, se refirió a las declaraciones que entregó Armando Benedetti, ministro del Interior, en contra de la magistrada Cristina Lombana tildándola de “loca, demente y delincuente”, luego de que le allanaran su casa por orden de la magistrada de la Corte Suprema.

“Esto no se puede tolerar desde ningún punto de vista, aquí hay maltrato a la dignidad de la mujer, de la magistrada de la justicia”, dijo.

De este modo, aseguró que judicialmente lo que se debería hacer es suspender al funcionario para que no repita su conducta mientras se sigue la investigación.

“Es posible destituirlo del cargo como sanción máxima frente a esos agrarios que no se pueden tolerar en Colombia”, advirtió el exprocurador.

¿La sanción se puede hacer efectiva inmediatamente?

“Aquí se trata de unos hechos gravísimos que permiten a la Procuraduría, sin necesidad de ninguna queja o denuncia, iniciar inmediatamente una investigación y con las grabaciones que se han hecho, se permite hacer la suspensión y de acuerdo con las circunstancias una destitución del funcionario”, agregó.