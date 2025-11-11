Golpe binacional al narcotráfico en el Cauca. Cae red ligada a las disidencias de las Farc

Capturado alias ‘Borucha’, supuesto articulador financiero de la estructura al margen de la ley. Crédito: Ejército Nacional.

A través de una operación conjunta entre Colombia y Ecuador tropas del Ejército Nacional capturaron a tres presuntos integrantes de una red dedicada al narcotráfico que estaría al servicio de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

Los hechos se registraron en el corregimiento de Mojarras en jurisdicción del municipio de Mercaderes sur del Cauca.

Hasta el lugar llegaron hombres de la Brigada contra el Narcotráfico Número Tres para capturar a alias ‘Borucha’, supuesto articulador financiero de la estructura al margen de la ley.

El implicado, de acuerdo con las autoridades, era requerido por la justicia mediante orden internacional con fines de extradición por delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.

El coronel Edwin Darío Encinales, jefe de la Brigada, señaló que junto a ‘Borucha’, “fueron capturados un ciudadano venezolano y otro ecuatoriano, quienes, al parecer, se encargaban de actividades logísticas y de enlace con carteles internacionales”.

Los tres capturados son señalados de integrar una red dedicada a la comercialización de drogas y de financiar a estructuras criminales.

Durante la operación, se incautaron más de tres kilogramos de heroína, se inmovilizó un vehículo de alta gama y se realizaron acciones simultaneas en Colombia y Ecuador con el acompañamiento de autoridades policiales, judiciales y agencias internacionales.

Tras la acción ofensiva, considerada como una afectación directa a las finanzas ilícitas de las disidencias de las Farc y su capacidad de enviar alucinógenos a Centroamérica y Estados Unidos, los detenidos y el material incautado quedaron a disposición de la autoridad competente.