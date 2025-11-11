La declaración de CELAC es el punto de acción para la cooperación de dos países: Jessica Rossecratz

Jessica Rossecrantz, ministra de Asuntos de la Unión Europea y de Cooperación Nórdica de Suecia

Jessica Rossecrantz, ministra de Asuntos de la Unión Europea y de Cooperación Nórdica de Suecia, pasó por los micrófonos de la W para hablar sobre lo que dejó la Cumbre CELAC-UE que se celebró en Santa Marta.

“Es más importante que nunca crear alianzas fuertes con países hermanos y amigos, por eso era de vital importancia esta reunión que permitiera crear una alianza que se centrara en la apertura, empleo, y economía entre los dos continentes”, dijo.

Teniendo en cuenta que la CELAC y la UE sellaron una declaración conjunta en defensa del multilateralismo en la que se incluye críticas implícitas a las políticas de Estados Unidos, Rossecrantz afirmó que esta es el punto de acción para la cooperación entre dos países.

Esto, según la ministra, entrega la dirección que hay que seguir en cada país.

En cuanto a la relación entre Suecia y Colombia, afirmó que se tiene una buena conexión, una alianza sólida, que espera que funcione en esta cooperación para pasar de las palabras a la acción.

Finalmente, habló de la transición verde, contando que antes de llegar a Santa Marta, a la cumbre CELAC, estuvo en Belém, Brasil, donde evidenció que siguen muy comprometidos con este proyecto.

“En Suecia lamentamos que Estados Unidos se haya salido del acuerdo de París, pero aunque los países son importantes, hay negocios y compañías estadounidenses que siguen con este compromiso y que están trabajando de la mano con Suecia”, dijo.