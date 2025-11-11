El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Loca, demente y delincuente”: Benedetti contra magistrada Lombana tras allanamiento a su vivienda

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó con una explosiva intervención en La W tras el allanamiento judicial realizado este martes 11 de noviembre en una de sus residencias por orden de la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana.

El alto funcionario lanzó una batería de insultos, acusaciones y descalificaciones personales directamente contra la togada, a quien señaló de persecución judicial y abuso de autoridad.

El ministro del interior Benedetti, visiblemente alterado, aseguró que Lombana no tiene competencia para investigarlo y la acusó de actuar de manera ilegal: “Tengo una magistrada, la señora Cristina Lombana, que está loca, demente y es una delincuente hasta mandar allanar hoy mi casa”.

Según el ministro, el allanamiento carece de sustento jurídico, ya que dejó de ser congresista en 2022 y, por tanto, no tendría fuero que justifique que la Corte Suprema siga actuando sobre él:

“Yo fui senador hasta 2022. Ella me trata como si fuera congresista y me investiga por hechos de 2023, 2024 y 2025. Eso es prevaricato”.

Además, Benedetti afirmó que la magistrada ha emprendido una persecución personal desde hace siete años, que incluye indagaciones contra su círculo familiar:

“Ha investigado a 50 familiares míos: mis padres, mis hijos menores, tíos, tías, esposos, esposas e hijos de ellos. Me metió en extinción de dominio. Eso es una persecución de esta loca, demente y delincuente”.

El ministro también denunció que Lombana estaría compartiendo información con autoridades estadounidenses para crear un supuesto montaje judicial.

“Se conecta con el FBI, encierra testigos cuatro horas diciéndoles que si hablan conmigo los extraditan. Esta señora está loca. ¿Quién me salva de este monstruo de loca? Le retiro lo de hijueputa, si quiere”, agregó.

Escuche la entrevista completa en La W:

