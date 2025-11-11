¿Qué tan reales son los resultados que promete BIOW, dispositivo que frenaría el envejecimiento?
Salvador Macip, catedrático de Medicina Molecular en la Universitat Oberta de Catalunya, aseguró que ofrecer un producto que detenga el envejecimiento es anunciar algo de manera prematura.
BIOW, dispositivo que frenaría el envejecimiento. Foto: Getty Images/ Biow.es
Salvador Macip, catedrático de Medicina Molecular en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y en la Universidad de Leicester y experto en longevidad, pasó por los micrófonos de La W y cuestionó la eficacia de BIOW, un dispositivo que se instala en la habitación que realiza cambios celulares, es decir que el cuarto se vuelve una cámara bioenergética regenerando las células y elimina contaminantes del aire mientras duerme mejorando su salud y la respiración.
Según Macip, aunque los cambios celulares sean prometedores, no hay una demostración científica de que los usuarios de la máquina tengan beneficios reales en su salud, y mucho menos en la longevidad.
“Todos queremos vivir más y vivir mejor, pero a veces nos apresuramos a querer creer cualquier cosa que nos ofrecen”, dijo, detallando que aunque se ha estudiado mucho la biología de por qué envejecemos, aún no se conoce ningún sistema que frene el envejecimiento.
“Cualquier cosa que estén ofreciendo que diga que está rejuveneciendo lo están anunciando de manera prematura”, aseguró.
En cuanto a la necesidad humana que tenemos de vencer el envejecimiento y vencer la muerte, algunos están tratando de vender que aún no están estudiadas.
“Estoy convencido que encontraremos la manera de frenar el envejecimiento, estamos cerca”, afirmó asegurando que ya se han hecho pruebas en animales pero la real prueba es hacerlo en humanos.