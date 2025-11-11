“Se trataría del ELN”: gobernador de Arauca sobre atentado del que fue víctima
Renson Martínez, gobernador de Arauca, fue víctima de un atentado mientras se desplazaba entre los municipios de Fortul y Tame.
07:26
Gobernador de Arauca, Renson Martínez | Fotos: Suministradas
El gobernador de Arauca, Renson Martínez, habló en W Radio sobre el atentado en su contra.
Dijo que de acuerdo a información de inteligencia el ataque habría sido ordenado y ejecutado por el ELN.
Martínez informó sobre múltiples amenazas que ha recibido por parte de esta guerrilla y de las disidencias de las Farc.
Es por eso que dijo que algunos grupos al margen de la ley hacen presencia sobre las vías principales del departamento.