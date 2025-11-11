El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Se trataría del ELN”: gobernador de Arauca sobre atentado del que fue víctima

El gobernador de Arauca, Renson Martínez, habló en W Radio sobre el atentado en su contra.

Dijo que de acuerdo a información de inteligencia el ataque habría sido ordenado y ejecutado por el ELN.

Martínez informó sobre múltiples amenazas que ha recibido por parte de esta guerrilla y de las disidencias de las Farc.

Es por eso que dijo que algunos grupos al margen de la ley hacen presencia sobre las vías principales del departamento.