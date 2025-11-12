Así opera el turismo sexual en Medellín; cifras destapan sorprendentes visitas de hombres extranjeros

Este año 53 extranjeros que intentaron ingresar a Colombia por el aeropuerto José María Córdova de Rionegro fueron inadmitidos luego de que sus identidades aparecieran en el registro de las autoridades por posible riesgo de comisión de conductas relacionadas con el abuso y explotación sexual.

Aunque no hay cifras precisas que permitan dimensionar la magnitud del fenómeno, un recorrido por el Parque Lleras, en el suroriente de Medellín, deja ver con claridad una realidad que preocupa.

En las noches, y aún más entre semana, es común observar a hombres extranjeros sentados solos en las mesas de los bares y restaurantes del sector, mirando hacia la calle, donde decenas de mujeres esperan ser abordadas.

La escena, que se repite con frecuencia, muestra un tipo de intercambio silencioso: ella se sienta en la mesa contigua, se cruzan algunas palabras, se pactan condiciones, se paga la cuenta y ambos se marchan. Lo que antes fue un epicentro de la rumba juvenil de clase alta, hoy es un reflejo visible de la persistencia del turismo sexual en la ciudad.

¿Qué dicen las cifras?

A través de Migración Colombia, la W conoció unas cifras que revelan los ingresos de visitantes de Estados Unidos a Medellín de enero a septiembre de 2025, que dejan en evidencia que la entrada de hombres, en comparación a las mujeres.

Estos números confirman que, hasta septiembre de 2025, desde Estados Unidos, entraron a Medellín 326.704 estadounidenses.

Resultados por rangos de edad:

Entre los 18 y 29 años entraron 34.146 hombres frente a 24.879 mujeres.

entraron 34.146 hombres frente a 24.879 mujeres. Entre los 30 y 39 años, entraron 57.516 hombres frente a 26.713 mujeres.

entraron 57.516 hombres frente a 26.713 mujeres. Entre los 40 y 49 años, entraron 46.859 hombres frente a 20.364 mujeres

entraron 46.859 hombres frente a 20.364 mujeres Entre los 50 y los 59 años entraron 34.315 hombres frente a 15.114 mujeres.

entraron 34.315 hombres frente a 15.114 mujeres. Entre los 60 y 69 años entraron 19.238 hombres frente a 9.024 mujeres.

La única edad donde hay un balance entre géneros es entre los menores de 17 años. **Respecto a los motivos de ingreso, el turismo es la principal razón de llegada y le siguen temas relacionados con negocios, tratamientos médicos, eventos, entre otras cosas.

Respuesta de la Alcaldía de Medellín

Manuel Villa, secretario de seguridad, aseguró que desde la alcaldía se están implementando protocolos que, aunque han dado resultados, no representan una victoria, pues la problemática sigue siendo sumamente grave.

“La batalla la estamos dando, la vamos a seguir dando, sabemos que es difícil, sabemos que es duro y lo hemos dicho. No nos estamos enfrentando simplemente a un tema social o de convivencia, nos estamos enfrentando a una dinámica que hay detrás, criminal que tiene alcances internacionales”, expresó Villa.

Aclaró que desde el primer momento la instrucción del alcalde Federico Gutiérrez ha sido intervenir zonas delicadas como el Parque Lleras, dejando claro que no se está hablando de mujeres que quieran ejercer la prostitución de manera libre: “esas mujeres son captadas por estructuras, tienen quien las vigile y son extorsionadas”, añadió.