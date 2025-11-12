Banderas de Estados Unidos y Colombia y presidente Gustavo Petro. Fotos: Getty Images / (Photo by Diego Cuevas/Getty Images)

¿Cuál es el impacto de la medida de Petro de suspender cooperación en inteligencia con EE.UU.?

Dan Herman, quien fue director de Defensa y Campañas para la Acción de Seguridad Nacional y asesor principal de responsabilidad del comisionado de Estados Unidos, pasó por los micrófonos de La W para hablar de la decisión del presidente Gustavo Petro de ordenar a la fuerza pública suspender la cooperación de inteligencia militar con agencias de EE.UU.

“El presidente Petro y su decisión de acabar la cooperación de inteligencia tendrá implicación importante para Estados Unidos en su esfuerzo para combatir las drogas”, aseguró.

Además, mencionó que esa cooperación es clave hace parte del éxito en la lucha contra el tráfico de drogas, tanto para el país norteamericano como para Latinoamérica.

“Esa suspensión puede impactar a EE.UU. en su habilidad para combatir la lucha contra las drogas”, añadió.

Asimismo, mencionó que el objetivo de EEUU con los ataques en el mar Caribe no es detener el narcotráfico, sino amenazar al gobierno de Venezuela.

“Estos ataques en aguas internacionales no es la forma en la funciona la ley internacional ni en Estados Unidos. Expertos de distintos gobiernos saben que esos ataques del gobierno de Trump están fuera de la ley”, afirmó.

Finalmente, sobre las acusaciones del mandatario de Estados Unidos al calificar a Petro como “líder del narcotráfico”, expresó que Trump “tiene la tendencia de hacer afirmaciones a pesar de no tener datos para reafirmarlo”.

