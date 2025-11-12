La W RadioLa W Radio

Duro debate de congresistas: ¿ministro Benedetti debe ser sancionado por insultos a magistrada?

13:56

Alejandro Ocampo, Hernán Cadavid y Armando Benedetti. Fotos: X @alejoocampog / Cámara de Representantes / (Colprensa - Cristian Bayona).

Los representantes Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, y Hernán Cadavid, del Centro Democrático, sostuvieron un debate en La W sobre las declaraciones que hizo en este medio el ministro del Interior, Armando Benedetti, en contra de la magistrada Cristina Lombana.

13:56

