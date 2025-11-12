El exministro Aurelio Iragorri se postularía como precandidato a la Presidencia de cara al 2026
Con Iragorri ya serían 107 candidatos.
El exministro Aurelio Iragorri se postularía como precandidato a la Presidencia de cara al 2026
El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri.
La W conoció que Aurelio Iragorri se postularía como el nuevo candidato a la Presidencia de la República.
Le puede interesar: Aurelio Iragorri renuncia a la dirección del Partido de la U
Iragorri, quien fue presidente del partido de la U, llegaría al listado de candidatos sumando una totalidad de 107.
Hasta el momento, no se sabe a qué bloque entraría.