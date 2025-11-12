El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El exministro Aurelio Iragorri se postularía como precandidato a la Presidencia de cara al 2026

La W conoció que Aurelio Iragorri se postularía como el nuevo candidato a la Presidencia de la República.

Iragorri, quien fue presidente del partido de la U, llegaría al listado de candidatos sumando una totalidad de 107.

Hasta el momento, no se sabe a qué bloque entraría.