El exministro Aurelio Iragorri se postularía como precandidato a la Presidencia de cara al 2026

Con Iragorri ya serían 107 candidatos.

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri.

La W conoció que Aurelio Iragorri se postularía como el nuevo candidato a la Presidencia de la República.

Iragorri, quien fue presidente del partido de la U, llegaría al listado de candidatos sumando una totalidad de 107.

Hasta el momento, no se sabe a qué bloque entraría.

