María Claudia Tarazona pidió a precandidatos del Centro Democrático dejar de lado sus egos

En diálogo con La W, la esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, se refirió a la competencia que hay al interior del Centro Democrático entre los precandidatos presidenciales, a quienes les pidió dejar a un lado sus egos de cara a las elecciones del 2026.

“La invitación que haría a los candidatos es a pensar en la esperanza. Nadie piensa bien cuando tiene miedo, entonces pensar un poco más en lo que se puede logar unidos y no desde los egos personales”, afirmó.

¿Cuál era la visión que tenía Miguel Uribe de Colombia?

Destacó que la visión y el proyecto que tenía Miguel Uribe iba más allá de hacer política. Sostuvo que él quería un país libre y justo, en donde los niños pudieran crecer sin miedo.

Resaltó también el liderazgo que el precandidato tenía: “él sabía de qué estaba hecho, siempre se relacionó con la política desde la capacidad de servir”.

Escuche la entrevista completa aquí:

