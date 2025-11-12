La W RadioLa W Radio

María Claudia Tarazona pidió a precandidatos del Centro Democrático dejar de lado sus egos

La esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, aseguró que los precandidatos del Centro Democrático deben pensar más en la unión del partido.

María Claudia Tarazona y logo del Centro Democrático. Fotos: W Radio / X @CeDemocratico

En diálogo con La W, la esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, se refirió a la competencia que hay al interior del Centro Democrático entre los precandidatos presidenciales, a quienes les pidió dejar a un lado sus egos de cara a las elecciones del 2026.

“La invitación que haría a los candidatos es a pensar en la esperanza. Nadie piensa bien cuando tiene miedo, entonces pensar un poco más en lo que se puede logar unidos y no desde los egos personales”, afirmó.

¿Cuál era la visión que tenía Miguel Uribe de Colombia?

Destacó que la visión y el proyecto que tenía Miguel Uribe iba más allá de hacer política. Sostuvo que él quería un país libre y justo, en donde los niños pudieran crecer sin miedo.

Resaltó también el liderazgo que el precandidato tenía: “él sabía de qué estaba hecho, siempre se relacionó con la política desde la capacidad de servir”.

Escuche la entrevista completa aquí:

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, en La W: “nunca imaginé pasar por una situación así”

50:52

