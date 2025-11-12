María Claudia Tarazona reveló cuál fue la última conversación con Miguel Uribe antes del atentado

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, senador asesinado, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre la muerte de su esposo y reveló los últimos minutos que compartió con él justo antes del atentado.

Uribe Turbay fue víctima de un atentado con arma de fuego el pasado 7 de junio de 2025 en la ciudad de Bogotá, Colombia, durante una actividad preelectoral.

Tarazona reveló la última charla con su pareja, asegurando que al acordarse se siente llena de paz en medio de todo el dolor que atraviesa.

“Hablamos sobre la seguridad, le dije que estaba preocupada porque el tema del país estaba difícil. Nunca se me pasó que algo así pudiera suceder, eso no era ni una posibilidad, pero estaba angustiada por el tema”, dijo asegurando que Miguel no tenía un esquema de seguridad fortalecido.

“Él me decía ‘Linda, he pasado 25 solicitudes a la UNP, a la Policía, hemos hecho de todo, derechos de petición, en fin de todo, y todo es una negativa’, entonces, me decía ‘Ten paciencia que esto va a pasar, este momento va a pasar, y cuando se decante el tema del Centro Democrático, si yo soy el candidato, voy a tener la seguridad que necesito”, y eso era lo que estábamos esperando", afirmó.

Según contó, un día antes del atentado, Miguel se reunió con los de Harvard en una entrevista y en la que, de acuerdo con lo mencionado, “estuvo espectacular”.

“Cuando él llegó le dije, Miguel, estuviste espectacular. Qué cerebro, qué capacidad, tienes el país en la cabeza, pensé que te iban a acorchar, eres un berraco Miguel, y le dije, ojalá el país no se pierda la oportunidad de tenerte como presidente”, afirmó.

Y reveló que incluso ella lo iba a acompañar al evento preelectoral que tenía en Bogotá, pero minutos antes de salir, Miguel le dijo “no, sabes qué? quédate con Alejandro, no quiero que se quede toda la tarde viendo televisión, más bien quédate con él y vamos a comer por la noche”.

“Y yo le dije, te amo te amo. Eres el amor de mi vida, tú eres el amor de mi vida (…). Lo último que le dije fue ‘no te demores’, se giró y me dijo ‘amor linda, no estoy dispuesto a perderme ni un segundo de la vida de Alejandro, a las 7:00 estoy acá’”, contó.

Escuche la entrevista completa aquí: