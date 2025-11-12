“No estoy lista para hacer política, tengo un enorme dolor en mi corazón”: María Claudia Tarazona
María Claudia Tarazona contó que le prometió a Miguel Uribe que cuidaría de sus hijos, una de las razones por las que no desea ingresar a la política.
María Claudia Tarazona. Foto: W Radio
María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, precandidato presidencial asesinado, conversó con La W sobre el duelo que está afrontando, pero también sobre la posibilidad de que retome las banderas de su pareja e incursione en la política colombiana.
Así las cosas, negó que esté pensando entrar a la política en este momento de su vida, pues reconoció no estar lista por el dolor que tiene tras el magnicidio de su esposo.
“No estoy lista para hacer política, tengo un enorme dolor en mi corazón, tengo una responsabilidad con mis hijos”, afirmó.
Y es que reveló que cuando Miguel Uribe estaba en estado crítico, le prometió que iba a cuidar a sus hijos e iba a ser fuerte para ellos.
Recordó que ese dolor proviene también del “peor día” de su vida, cuando tuvo que decirle a su hijo que su padre había muerto.
“Le prometí que iba a pasar todos los días de mi vida honrando lo que a él más la importaba, sus hijos”, expresó.
De igual manera, aseguró que “aspirar a la presidencia es una responsabilidad enorme”, por lo que no podría honrar la vida de su pareja, haciendo lo que le prometió. “Toda la fuerza que tengo es para dedicarle a mis hijos y honrar a Miguel”.
El peor día de su vida
Recordó que ese dolor proviene también del “peor día” de su vida, cuando tuvo que decirle a su hijo que su padre había muerto.
“El día más horrible de mi vida fue agacharme y decirle a Alejandro: ‘Papá no lo logró, papá murió’”.
María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, en La W: “nunca imaginé pasar por una situación así”
