¿Por qué sentimos amor?, el libro ‘El cerebro enamorado’, revela las claves

Miguel Pita, doctor en genética y biología celular, investigador y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, autor de varios libros como ‘El ADN dictador’ (2020) y ‘Un día en la vida de un virus’.

En esta oportunidad reveló su nuevo libro ‘El cerebro enamorado. Viaje biológico del sexo al divorcio’, en el que menciona las claves neurológicas por las que nos enamoramos.

Pita reveló que aunque el final de las relaciones siempre dependen de cada uno, y no necesariamente se debe acceder al divorcio en el fin del enamoramiento, es lo que le sucede a los protagonistas de este libro.

Asimismo, se refirió a las personas que se enamoran con más facilidad que otras, asegurando que “los humanos no son idénticos y esas diferencias a veces son sociales pero a veces son genéticas, no todos somos los mismos niveles hormonales”.

De este modo, reveló que “lo que analiza el libro es lo que ocurre en personas que sí se enamoran, el proceso de enamoramiento, del amor romántico pasa al maduro y de ahí pasa a la separación o la estabilidad”.

¿El sexo es importante para el cebero enamorado?

“Es importantísimo, si bien puede haber sexo con amor, en una relación es muy difícil desligar entre el sexo y el amor, el enamoramiento va ligado siempre a una atracción sexual”, dijo, agregando que “en el enamoramiento romántico real tendemos a querer mantener relaciones más próximas, que son las sexuales, mientras que el sexo puede ser sin amor”.

¿El amor se acaba?

“El enamoramiento pasa por fases, está el amor romántico, que es cuando uno está muy enganchado, siente nerviosismo, pero eso se termina, acaba decayendo, y que bien porque es una etapa de mucho estrés, de mucho anhelo, es muy demandante para el cuerpo. Cuando se pierde ese nerviosismo llega el amor maduro, y no se acaba, cambia”, afirmó.

Es de destacar que ‘El cerebro enamorado. Viaje biológico del sexo al divorcio’ se lanza en Madrid mañana jueves 13 de noviembre.