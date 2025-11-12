Repercusión caso Juliana Guerrero: ¿portazo a gestión para validar títulos de colombianos en Europa?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El caso de Juliana Guerrero, de quien su hoja de vida fue publicada para ser viceministra de las Juventudes, pero que al final desistió de ocupar ese cargo luego de que se conociera, tras una investigación tanto de la congresista Jennifer Pedraza como de medios de comunicación, que no presentó las pruebas de Estado para tener su título profesional.

Este caso, según reveló el director de La W, Julio Sánchez Cristo, ya tiene repercusión para los colombianos en el exterior, especialmente en Europa.

“Me cuentan funcionarios diplomáticos desde Europa que eso no se queda en Colombia, ese problemita. El caso de Guerrero y el título que adquirió sin cumplir requisitos tuvo repercusión en un trabajo juicioso que venían haciendo nuestros embajadores en Europa. Estaban negociando acuerdos de validación de títulos para beneficiar colombianos en el exterior. Pues acaban de recibir el portazo”, aseguró.