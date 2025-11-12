El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Se va Cielo Rusinque de la SIC? Magistrada no ha entregado ponencia para estudiar su salida

W Radio había informado que estaba todo listo para que se votara la eventual salida de Cielo Rusinque de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en una sala del Consejo de Estado. Sin embargo, este medio conoció nuevos detalles del caso.

La W pudo conocer que la magistrada del Consejo que tiene la ponencia del caso no la ha entregado a sus compañeros de Sala para que así se proceda a su estudio. ¿Se ralentiza el proceso?

Escuche la noticia completa aquí: