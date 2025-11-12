¿Se va Cielo Rusinque de la SIC? Magistrada no ha entregado ponencia para estudiar su salida
La W conoció nuevos detalles de la discusión en el Consejo de Estado sobre la salida de Cielo Rusinque de la SIC.
Cielo Rusinque. Foto: Colprensa.
W Radio había informado que estaba todo listo para que se votara la eventual salida de Cielo Rusinque de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en una sala del Consejo de Estado. Sin embargo, este medio conoció nuevos detalles del caso.
La W pudo conocer que la magistrada del Consejo que tiene la ponencia del caso no la ha entregado a sus compañeros de Sala para que así se proceda a su estudio. ¿Se ralentiza el proceso?
Escuche la noticia completa aquí:
