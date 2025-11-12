Uniandinos se suma a Vamos Pa’ Lante con mil millones de pesos: “Es muy satisfactorio contribuir”

W Radio y la Universidad de los Andes anunciaron el lanzamiento de la campaña Vamos Pa’Lante, que busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y no puedan acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.

Fernando Vargas, presidente de Uniandinos, asociación de egresados de la Universidad de los Andes, pasó por los micrófonos de La W y anunció un aporte económico de la comunidad universitaria a la campaña Vamos Pa’ Lante.

“Es motivo de orgullo y satisfacción poder anunciar que para el programa Vamos Pa’ Lante aportamos mil millones de pesos”, afirmó.

Sobre la creación de Uniandinos, contó que se dio hace 70 años con el objetivo de “mantener el vínculo con la universidad y entre nosotros trabajar bajo el lema tradicional ‘más allá del deber’ y ayudar a la comunidad con distintas estrategias que hacemos con los afiliados”, dijo.

“Nosotros tenemos un equipo de funcionarios que trabaja más de las horas de ley, mantenemos por todas las plataformas”, detalló.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.