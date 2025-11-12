“Vimos un hombre fuerte, con la verraquera de siempre”: congresistas por reaparición de Vargas Lleras

El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras reapareció este 11 de noviembre en el mapa político durante una reunión clave con la bancada de Cambio Radical. Hablaron sobre sus listas al Congreso y la eventual candidatura presidencial de Vargas Lleras.

La representante Lina María Garrido y el senador Carlos Abraham Jiménez pasaron por los micrófonos de La W, en donde dieron detalles del encuentro y se refirieron al futuro de Cambio Radical, de cara al 2026.

“Ayer vimos un hombre fuerte y con la misma berraquera de siempre (…) Nos encantó verlo bien, y, pues, a todos los detractores, que pensaban que su estado de salud cada vez empeoraba, ayer quedamos inmensamente conmovidos por esa fortaleza”, dijo Garrido, quien aseguró que Vargas Lleras está en buenas condiciones de salud.

Por su parte, el senador Carlos Abraham Jiménez reveló que Vargas Lleras le pidió un mes a la bancada para decidir si aspirará a la Presidencia o, incluso, encabezará la lista de Cambio Radical al Senado.

“Nos pide ese mes para poder tomar esa decisión, si va a la Presidencia o si va de cabeza a lista del partido. (…) Le hemos pedido que, si no puede ir a la Presidencia, nos acompañe en el Congreso porque se va a requerir su sapiencia y su conocimiento para que este país vuelva a tomar el rumbo”, dijo Jiménez.

¿Lina María Garrido encabezaría la lista?

En cuanto a la conformación de las listas, Garrido reveló que es muy probable que Cambio Radical no opte por una lista cerrada: “Esos rumores quedaron un poco reducidos, y aquí vamos a pelearnos con votos en favor de ser una bancada de las más fuertes en el Congreso”.

Sobre la posibilidad de que ella encabece la lista, dijo que no está definido: “Eso está por definirse, lo que esperamos es entregarle la mejor lista a los colombianos, y esa es una conversación que tenemos que dar todos los que hoy han decidido presentar su nombre al Senado de la República”.

Jiménez, por su parte, insistió en que la decisión sobre la cabeza de lista dependerá de Vargas Lleras: “Tenemos que esperar y ser prudentes primero con el fuero personal del doctor Germán Vargas. Es un tema de salud lo que no le permite tomar la decisión, pero lo acompañamos en la que él tome porque hoy se requiere claridad mental e intelectual”.

