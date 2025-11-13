El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Al ICE no le importa si tenemos ciudadanía, nos juzgan por ser latinos”: Manny Chavez desde EE.UU.

El pasado 5 de noviembre, Emmanuel Chávez, más conocido como Manny Chavez, joven de 16 años, se convirtió en símbolo de valentía y angustia en Hillsboro, Oregon, al hablar entre lágrimas durante una reunión del Concejo Municipal sobre el miedo que viven las familias latinas ante el aumento de redadas de ICE en la zona.

El joven explicó que asistió al encuentro para apoyar a un compañero de su equipo de fútbol, cuyo padre y tíos fueron detenidos por ICE. Sin planearlo, su intervención se convirtió en un llamado al país para ponerle rostro humano al miedo que viven las comunidades inmigrantes.

Este fue el video que se viralizó:

Manny Chavez pasó por los micrófonos de La W para exponer sus perspectivas sobre la situación de los inmigrantes en Estados Unidos.

“Mi familia llegó aquí desde México hace 36 años, me preocupa lo que está haciendo el ICE, en esa audiencia no quería hablar, pero vi la necesidad (...) A Trump no le gustamos, a pesar de que la comunidad migrante ha contribuido al crecimiento de los Estados Unidos, hemos hecho lo que nos toca, hemos pagado, hemos aportado”, aseguró.

Asimismo, destacó que al ICE ya no le importaría que fueran inmigrantes con ciudadanía.

“No les importa, nos acosan, nos hostigan, son racistas; así las personas estén con niños, tengan bebes, estén embarazadas, simplemente van contra esa persona sin importarles nada”, agregó.

Finalmente, envió un mensaje a los políticos de Estados Unidos de un cambio de mentalidad, “estas personas que llegaron y ahora viven aquí no se irán, son la razón por la que Estados Unidos es lo que es, seguiremos trabajando aquí”.

Escuche la entrevista completa en La W:

