Aurelio Iragorri se postulará como precandidato a la Presidencia: “siento una obligación con Colombia”

El exministro Aurelio Iragorri anunció que se postulará como precandidato a la Presidencia de cara al 2026. En los micrófonos de La W afirmó que lo hace con un propósito de otorgarle a los colombianos las soluciones de los problemas que se presentan en el país.

"Yo siento una obligación con Colombia. Cuando estuve activo en política, hace tres años, arreglé más de 105 conflictos en Colombia”, dijo.

Puede leer: El exministro Aurelio Iragorri se postularía como precandidato a la Presidencia de cara al 2026

Además, afirmó que “aquí no estamos jugando un tema de la izquierda de Serpa o una derecha de Pastrana, nos estamos jugando el rompimiento de la institucionalidad del país”, pues según menciona, en las elecciones del 2026 no se va a decidir quién va a gobernar, sino que vamos a decidir “si se convierte en socialista o si sigue siendo capitalista con empresas libres y libertad de prensa”.

Es por eso que fue enfático en señalar que lo que quiere es “hablarle claro a la gente”, detallando que “el país está confundido ante un gobernante de megáfono.

Iragorri confirmó que no irá por firmas. “No creo en la legitimidad real de las firmas”, por ende, aseguró que buscará el aval de un partido. Eso sí, afirmó que no será el partido de la U, del que fue presidente.

“Ayer estuve en un almuerzo de la U, no pedí el aval, les expliqué esta situación y me mencionaron su decisión de no generar ningún aval ni apoyar ninguna consulta interna”, por lo que dijo que está en plena libertad de que el proceso de aval se dé en la medida en que los colombianos encuentren en sus propuestas las soluciones reales a los problemas que se están viviendo en el país.

Le puede interesar: Aurelio Iragorri renuncia a la dirección del Partido de la U

“Yo vengo con propuestas concretas en cada uno de los temas que afectan a los colombianos (...) Lo que hice fue buscar esos puntos comunes que nos une a los colombianos a ver si la gente encuentra un camino correcto antes de que el veneno siga consumiéndonos”, agregó.

Asimismo, reiteró que “la política es para servirle a la gente, no es para robar, yo tengo mucho que aportar”.

¿Iragorri es de derecha o de izquierda?

“Soy de centro derecha, digamos que hay una regla de 1 a 50, en el número 1 está la izquierda y en el 50 la derecha, estamos en el número 25, pero el país hay que dividirlo en dos, los que quieran un país socialista están en su derecho y los de derecho y centro derecha tiene que estar unidos”, respondió.

Además, señaló que no es el candidato ni de Uribe ni de Santos, sino de la gente.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Siendo así, concluyó detallando que en la medida de que suba en las encuestas el aval llegará, pero una de sus opciones sería el grupo ‘Alma’, de centro derecha.

“Quiero ser el candidato impuesto por el pueblo colombiano”, afirmó.