¿Congresistas impulsan mini reforma tributaria con artículo que beneficiaría al Clan Torres?

Ante el mal ambiente que enfrenta la reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso, se estaría impulsando una mini reforma tributaria. La iniciativa es la 031 de 2025, y su autor es el representante liberal Álvaro Monedero, quien pasó por los micrófonos de La W.

Según explicó, se busca recaudar al rededor de $6 billones y “brindar beneficios tributarios a los deudores morosos de impuestos para tener una plata que ayude a disminuir el déficit fiscal”.

Ahora, el proyecto incluye nuevos impuestos, entre ellos impuesto al consumo de cigarrillos y vapeadores. Monedero señaló que “es un impuesto justo, que está generando hoy un consumo desmedido, y esos recursos se necesitan para fortalecer los temas de salud del país”. Se trata del artículo 27 de la iniciativa.

Es de mencionar que el representante Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, quien inicialmente firmó la ponencia, terminó retirando su firma. “La idea inicial era un mecanismo para recaudar una cartera morosa que hoy asciende a $60 billones de pesos, pero le fueron incorporando cosas nuevas que lo convirtieron en una minirreforma tributaria”, dijo.

Pérez también advirtió sobre supuestas facultades excesivas para la DIAN: “Le dieron a la DIAN facultades para determinar quiénes deben pagar el impuesto al consumo en las importaciones, y eso puede ser utilizado de forma excesiva”.

¿Beneficia al Clan Torres?

Se trata del artículo 7 del proyecto, que establece que el Gobierno fijará anualmente la tarifa de la tasa por la utilización de plataformas tecnológicas que supervisan la información de los centros de diagnóstico automotriz (CDA), es decir, en las que registran las revisiones técnico-mecánicas y demás.

En ese negocio, es conocido, participan empresas asociadas al clan Torres. Monedero negó que fuese así: “no se está autorizando nada nuevo que no exista, solo se busca que el Gobierno regule unas tarifas que hoy están al libre y no tienen base técnica”.

Por su parte, Pérez reconoció que ese artículo debe analizarse: “Existen softwares que vigilan cómo actúan los centros de diagnóstico automotriz. Hay empresas que han hecho inversiones para auditar los CDA del país, porque hoy hay una gran falsificación de certificados (…) no sabemos quiénes son los dueños de esos negocios. Ese será uno de los temas que tendrá que explicarse profundamente”.

Escuche la entrevista completa aquí: