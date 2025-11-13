Homenaje a víctimas de los atentandos de París 2015. (Photo by Vincent Koebel/NurPhoto via Getty Images)

Homenaje a víctimas del atentado en Francia 2015: habló familiar de sobrevivientes del ataque

Joëlle Pinglot, madre y esposa de dos sobrevivientes de los atentados yihadistas de París de 2015, conversó con La W acerca del homenaje que rinde la sociedad francesa a las víctimas mortales de los ataques.

Relató que ella estaba viendo todo lo que pasaba en el Stade de France y en ese momento su hijo la llamó para decirle que estaba bien.

“Tanto mi hijo como mi esposo tuvieron la fortuna de estar cerca a una puerta, muy fácil pudieron salir”, indicó.

Mencionó que, desde esos hechos, se pone triste para esta época del año al recordar a las decenas de personas que perdieron la vida cuando los tres atacantes se inmolaron en cercanía al Stade de France.

“Nunca hubiéramos pensado que aquí en París esos atentados hubieran tenido lugar”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí: