‘KM0′, el renacer de Pablo Alborán tras una crisis personal que transformó su música

Pablo Alborán en La W: “Le canto a las emociones, a la vida, al amor y al desamor”

Pablo Alborán habló en exclusiva para los micrófonos de La W sobre su séptimo material de estudio; una producción que refleja un proceso de introspección, sanación y reinicio tras una crisis personal y familiar a raíz de la enfermedad de alguien en su hogar que debió someterse a quimioterapia y después, a un trasplante de médula.

Esta situación, comentó el artista en la entrevista, le hizo reflexionar sobre la vida y la gratitud por una segunda oportunidad. De hecho, fue la inspiración de “Planta 7”, uno de los temas del álbum que hace en colaboración con su amigo, el guitarrista flamenco Vicente Amigo.

Escuche “Planta 7″ a continuación:

El cantante, quien acaba de celebrar su cumpleaños número 36, comentó que éste era especial, pues tal y como lo canta en otro de los sencillos del álbum, titulado “Mis 36”, está en una etapa de su vida donde aprendió a derribar las barreras del miedo y atreverse a todo; incluso a retomar los sueños, esos que quizá parecían imposibles.

El nominado al Latin Grammy ya no piensa las cosas dos veces como antes solía hacerlo; si quiere probar algo nuevo, se decide y lo hace; afirma que ha borrado de su vocabulario la palabra miedo, pues tras el regreso de su última gira ‘Tour La cuarta hoja’, que concluyó en 2024 y en la que estuvo trabajando durante 2 años, entendió que su música era el lenguaje para expresarse desde la honestidad y al mismo tiempo la vía para expresarles la gratitud a los miles de personas que han creído en su trabajo.

Curiosamente, el lanzamiento de KM0 coincide con el estreno de la segunda temporada de la serie de Netflix “Respira”, en la que el malagueño hace su debut actoral.

Escuche la entrevista completa en La W:

