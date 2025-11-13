El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La educación nos da futuro: Luz Ángela Castro, CEO de OCESA y Vive Claro, se sumó a Vamos Pa’ Lante

W Radio y la Universidad de los Andes anunciaron el lanzamiento de la campaña Vamos Pa’Lante, que busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y no puedan acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.

Luz Ángela Castro, CEO de OCESA y Vive Claro, una de las empresarias mas destacadas del sector del entretenimiento en Colombia, pasó por los micrófonos de La W para hablar de su aporte a la campaña Vamos Pa’Lante.

“Hablamos de ciudades inteligentes, y ese concepto está vinculado con la incorporación de tecnología, softwares, cámaras, hacer eficiente la infraestructura de las ciudades. Eso nos llevó a pensar cómo generar espacios donde se hagan conexiones, cómo lideramos esa cultura para crear lazos; siempre pensamos en ser más eficientes, pero necesitamos ser más humanos”, aseguró.

Castro entregó a W Radio 20 membresías del Vive Claro para conciertos por todo un año, las cuales fueron entregadas a ciudadanos por medio de una dinámica realizada al aire en la emisora, a cambio de un monto económico dirigido a la campaña Vamos Pa’ Lante.

“Las acciones son las que nos permiten construir la ciudad que soñamos, no podemos solo hablar del futuro sino también actuar, eso es Vive Claro, es cultura que genera empleo, conexión, recuperación ambiental, espacios de conexión, y eso esta directamente relacionado con la educación. La educación nos da futuro, y vimos en Vamos Pa’ Lante una oportunidad para apoyar esta iniciativa”, agregó.

Escuche la entrevista completa en La W:

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.

