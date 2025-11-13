¿Nueva coalición de derecha con veto a Abelardo de la Espriella? Precandidatos responden en La W
Enrique Peñalosa, Juan Carlos Cárdenas y Daniel Palacios conversaron con La W sobre su posible alianza de cara a las elecciones del 2026.
¿Nueva coalición de derecha con veto a Abelardo De la Espriella? Precandidatos responden en La W
16:02
Foto: Redes Sociales
Escuche la entrevista completa en La W:
