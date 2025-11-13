La W RadioLa W Radio

¿Nueva coalición de derecha con veto a Abelardo de la Espriella? Precandidatos responden en La W

Enrique Peñalosa, Juan Carlos Cárdenas y Daniel Palacios conversaron con La W sobre su posible alianza de cara a las elecciones del 2026.

Foto: Redes Sociales

Escuche la entrevista completa en La W:

