Pruebas de aspirantes a concurso para secretario general del Concejo de Yopal se perdieron: ¿Qué pasó?

Actualmente, el Concejo de Yopal adelanta el proceso de selección del nuevo secretario/a del Concejo, un tema bastante cuestionado que se ha desarrollado entre tutelas, recusaciones y señalamientos por, entre otras cosas, presuntos intereses de concursantes en el proceso de selección.

Carlos Betancourth, exaspirante al concurso, reveló a W Radio que presentó una recusación contra la actual secretaria del Concejo, quien, según él, “ha hecho parte del proceso contractual que llevó a que la UPTC se quedara con este contrato. Firmó CDP, estudio previo, estudio de mercado, cuando debió haberse apartado”.

Ante esto, Angello Castellanos, presidente del concejo de Yopal, respondió que, aunque la secretaria no aceptó la recusación, el Concejo hizo una revisión del caso y tomó la decisión de “declarar fundada dicha recusación según los procedimientos establecidos en la ley 1437”.

¿Qué pasó con las pruebas de los candidatos?

Betancourth, exaspirante, también denunció inconsistencias en las pruebas presentadas por los candidatos: “preguntas repetidas, errores de digitación, preguntas que no coincidían con la naturaleza ni con el perfil del cargo”, mencionó, haciendo un llamado a la acreditación de alta calidad que tiene la UPTC.

A esto se le suma que el día 12 de noviembre debían ser publicados los resultados preliminares de las pruebas de conocimiento aplicadas, pero la UPTC, a través de un correo, anunció que los resultados de las pruebas no se encontraron donde habían sido depositados.

El presidente del concejo aseguró que durante 6 días estará suspendido el proceso mientras la universidad presenta respuesta: “Vamos a oficial a la UPTC para que nos rinda un informe certificado, técnico y cronológico sobre la situación […] que sean los entes de control quienes determinen la responsabilidad de esta posible actuación desviada”.

