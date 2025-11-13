“Quieren negarnos derecho a participar en política”: Juan Manuel Galán por tutela de Partido Liberal

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Quieren negarnos el derecho a participar en política: Juan Manuel Galán por tutela del Partid Liberal

El precandidato presidencial Juan Manuel Galán habló con La W a propósito de la tutela que les impuso el Partido Liberal para cambiar el logo del Nuevo Liberalismo.

“Se aprobaron los nuevos estatutos con las normas vigentes que rigen a los partidos en Colombia, el CNE los aprobó (incluidos el logo y la identidad del partido). El Partido Liberal insiste en que el logo confunde a la gente y debe cambiarse”, afirmó.

De esta manera, mencionó que esa tutela es una “revictimización del Nuevo Liberalismo”.

“Ahora nos quieren negar el derecho fundamental a participar en política luego de una lucha de años para reabrir ese espacio. Es algo que no se puede entender”, indicó.

#NoticiaW | Con esta tutela, el Partido Liberal buscaría frenar la participación del Nuevo Liberalismo, de Juan Manuel Galán, en las elecciones del 2026. Buscan que no se les permita inscribir candidato presidencial ni listas al Congreso hasta que modifiquen sus símbolos, por su… pic.twitter.com/APxNBaiAsK — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 13, 2025

¿Posible coalición de Juan Manuel Galán con Abelardo de la Espriella?

Galán negó la posibilidad de una alianza política con el también precandidato Abelardo de la Espriella. “No soy capaz de unirme con él”.

“Si él llega a una segunda vuelta, saldría derrotado. Las mediciones que he visto muestran que Abelardo pierde con el candidato de la izquierda, sería el Rodolfo Hernández 2.0”, afirmó.

¿Unión con otros precandidatos?

Aunque señaló que, por el momento, están realizando el proyecto político con Mauricio Cárdenas y David Luna, no descartó abrirle las puertas a una alianza con otros precandidatos de centro para las elecciones 2026. Por eso, destacó nombres como los de Enrique Peñalosa, la coalición de gobernadores, entre otros. “Ojalá podamos unirnos”.

Escuche la entrevista completa aquí: