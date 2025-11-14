El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído | Aplazaron la elección del presidente del Concejo de Bogotá: Papo Amin a la delantera

Al oído del Concejo de Bogotá porque esta semana cierra con un tablero político movido y con fichas que no se quedan quietas.

Para este 14 de noviembre estaba previsto que el Concejo eligiera su mesa directiva. Hasta ahí, todo estaba claro. Pero, en medio del ajedrez político, alguien decidió cambiar la jugada: aplazaron la elección y ahora será el próximo martes 18 de noviembre, a las 2 de la tarde cuando se defina quién preside.

La nueva Presidencia le corresponde al Centro Democrático y, dentro de la bancada, quien tiene hoy las mayorías es el concejal Papo Amin.

Ojo, no solo la mayoría de sus compañeros: al hablar con un alto dirigente del partido nos dijeron que Amin cuenta con el respaldo de sectores de la dirección y que el expresidente Uribe está enterado de que, pese a la puja interna, la expectativa es que se respete ese nombre.

¿Entonces qué está pasando?

El concejal de la misma bancada Óscar Ramírez, estaría interesado en aprovechar el tiempo extra que se ganaron cambiando la fecha para moverse, conversar con otros concejales y ver si logra que el nominado termine siendo él.

Eso abriría una nueva fractura dentro del partido, muy similar a la que ya se ve en la disputa por la presidencia del Centro Democrático.

La pregunta hoy es sencilla: ¿La disciplina de partido se les va a olvidar?

Desde la dirigencia lo que nos dijeron fue que esperan que la bancada del Concejo entienda la importancia, por Bogotá, de mantenerse unida.

Veremos quién se lleva la puja.

El martes 18 de noviembre, a las 2 de la tarde, el Concejo de Bogotá estará de alquilar balcón.