Andrés Guerra Hoyos renunció a la precandidatura a la Presidencia

La W conoció una carta de Andrés Guerra Hoyos dirigida a Álvaro Uribe Vélez, Gabriel Vallejo, Paola Holguín, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño en la que anuncia su renuncia a la precandidatura a la Presidencia, la cual asumió desde 2024.

Su carta, que es el borrador de la renuncia, inicia con un pequeño resumen de lo que ha sido su sueño como precandidato, detallando que aunque ha tenido experiencias buenas, también vivió “la playa baja” y amaneció destrozado en las redes, donde también creció “sin jamás pagar pauta”.

“Así también fue la precandidatura, increíble experiencia, una montaña rusa emocional, realidades que cambian minuto a minuto, no podíamos esperar nada diferente, todos los días al límite, en un péndulo agudo”, dijo.

Además recordó el atentado a Miguel Uribe: “Los enemigos lo sabían, le pegaron en la cabeza a Miguel, pero también al mismo tiempo le pegaron al corazón de nuestro proceso”.

Guerra Hoyos reiteró lo feliz que estaba como precandidato y lo mucho que soñaba ganar la carrera por la Presidencia: “Fui profundamente feliz teníamos la intención de ser útiles en un proceso que nos tenia que llevar a tener un candidato único, nos dimos a conocer, no perdimos nuestra esencia, fuimos auténtico, particulares, quería llegar a meta, llevarme el diploma de la encuesta, el accidente del resultado, que anuncia lo cumplido”.

“Pero no fue así”, añade agregando un mensaje de gratitud hacia Paola Holguín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.

“Aprendí con la vida que uno no puede meterle la culpa de sus decisiones a absolutamente a nadie de lo que le pase, el único culpable al final del día de sus decisiones es uno, y mi decisión fue la correcta, fui útil, conocí Colombia como precandidato a la Presidencia por mi partido CD, cuántos se han atrevido? Pocos, y eso hicimos, arriesgar, ir, presentarnos además fuimos decentes, honestos, buenos compañeros, gratos, leales sin ínfulas”, añadió.

Finalmente, fue enfático al señalar que renuncia a la precandidatura a la Presidencia. Asimismo, detalló que desde este 14 de noviembre buscará regresar al Senado en lista abierta o cerrada.

“GRACIAS INFINITAS AL EQUIPO, al partido, a su director Gabriel Vallejo y a nuestro jefe natural Álvaro Uribe Vélez GRACIAS INFINITAS POR LA OPORTUNIDAD BRINDADA … Con la fe intacta", concluyó.