Cundinamarca Fest 2025: paso a paso para la inscripción GRATIS y listado de invitados

Este fin de semana (15 y 16 de noviembre) se va a llevar a cabo uno de los festivales más importantes para Cundinamarca y el país. Se trata del Cundinamarca Fest, evento que reúne experiencias inmersivas, mercados campesinos y muchísimo más.

Jorge Emilio Rey, gobernador del departamento, pasó por los micrófonos de La W y entregó detalles de este festival.

“Quisimos hacer una puesta en escena que considera actividades inmersivas, sensoriales, casi que teletransportarnos a los diferentes paisajes, climas y lugares del departamento en 150.000 metros cuadrados, en el Parque Simón Bolívar. Entonces vamos a tener pabellones donde se puede conocer nuestra biodiversidad, las diferentes clases de turismo que estamos impulsando, donde se verá la competitividad del departamento, un poco más de los cafés de Cundinamarca, de nuestras flores, de las esmeraldas, del carbón, de nuestros sitios emblemáticos como la Catedral de Sal y otras tantas cosas”, dijo.

Asimismo, detalló que también se podrá asistir a un pabellón de deportes extremos en donde se podrá hacer rafting, parapente, paracaidismo y torrentismo.

El objetivo de este evento es “que la gente se anime, se enamore de Cundinamarca y pueda adquirir paquetes turísticos, pasadías, tener la posibilidad de adquirir también paquetes para fin de semana o inclusive también vacaciones. Hemos venido trabajando en el esquema de posadas campesinas, tenemos hoteles boutique y toda una gama de viviendas de alojamiento que permiten que Cundinamarca sea un sitio preferente para los bogotanos cuando quieran descansar”.

¿Cómo asistir al Cundinamarca Fest?

Teniendo en cuenta que la entrada es completamente gratuita, el gobernador afirma que se quiere ofrecer un evento seguro y tranquilo.

Por ende, explicó el paso a paso para una inscripción sencilla que debe hacerse en la página del evento.

Ingrese a www.cundinamarcafez.com Diligencie el registro El sistema le arrojará un código QR que debe mostrar al ingreso.

El gobernador, además, señaló que se tendrán diferentes conciertos y shows imperdibles:

Este viernes hay un concierto sinfónico electrónico, con la banda sinfónica del departamento que cumple 30 años y luego se hará un ensamble con los DJs más reconocidos del país.

El sábado, habrá concierto de Fonseca, Aterciopelados, Nanpa Básico. El domingo, se tiene una cartelera popular con Luis Alfonso, Pipe Bueno, Edgar Montaño y Ciro Quiñones.