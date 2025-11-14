Elecciones de Chile: Estos serían los candidatos que van a segunda vuelta, según analista político

Raúl Elgueta Rosas, analista político consultado frecuentemente por los medios chilenos, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre las elecciones presidenciales en Chile el próximo domingo 16 de noviembre.

Según dijo, en Chile tienen una vena informativa de encuestas, pero en general, “los resultados indican que en primer lugar, por la elección en primera vuelta pasaría la candidata a continuidad al Gobierno de Boric, la candidata que es militante del Partido Comunista y una coalición bastante amplia de centro izquierda”.

Sin embargo, afirmó que para la otra parte hay una disputa, pues según estudios, hay tres tipos de derechas, tres candidatos que representan o apelan a distintos tipos de elementos.

“El favorito hasta el momento es José Antonio Kast, que se presenta por tercera vez a la elección presidencial (...) hay otras dos candidatas, una es de centro-derecha, que es Evelyn Matei, que es continuadora del legado del Gobierno del presidente Piñera, y un tercer contendiente que es Johannes Kaiser, no es cierto que estaría marcando alrededor de un 15%, pero va en ascenso”, dijo.

¿No corren el riesgo esa cantidad de candidatos de derecha de que ninguno pase a la segunda vuelta?

“Se ve poco probable porque difícilmente la candidatura que va de mayoría saque más de 50, además hay otras candidaturas, que se ven por la encuesta, marcando poco”, dijo.

No obstante, señaló que “la que podría desafiar, es una candidatura que también se presenta por tercera vez, que es de Franco Parisi, del partido La Gente, que se denomina un candidato que a lo mejor podría desafiar”.