El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este el proceso para producir el caviar más valioso del mundo

Javier Domenzain, quien está encargado de supervisar todo el proceso de la elaboración del caviar, pasó por los micrófonos de La W, dónde habló sobre el proceso de elaboración y el porqué de donde están ubicados para su producción.

La excelencia del caviar siberiano, un producto tradicionalmente asociado al Mar Caspio, se encuentra ahora en Sarrión, Aragón, un pueblo de apenas 24 habitantes. Esta empresa, fundada por Vladimir y Nikita en 2014 en lo que era una antigua granja de truchas, por lo que tiene una ventaja geográfica insuperable.

Para este proceso es fundamental el río subterráneo Orcajo, estas aguas mantienen una temperatura constante de 19 a 22 grados todo el año, esta estabilidad térmica permite que la cría de las más de 20 mil hembras de esturión se realice de forma ininterrumpida. Contrastando con los grandes productores, quienes suelen limitarse a operar solo entre octubre y abril debido a condiciones estacionales.

Antes de la extracción, las hembras viven en piscinas a bajas temperaturas durante meses. Para asegurar su valor deben hacerlo de forma manual por lo que un equipo cualificado se encarga de extraer la gónada, limpiarla, salarla y prepararla con precisión.

Cada perla de caviar es seleccionada meticulosamente por su tamaño, color (de gris a negro) y forma. Esta dedicación rigurosa a la homogeneidad ha posicionado al caviar de Sarrión como un equivalente de lujo que se exporta a más de 50 países.

Escuche la entrevista:

Play/Pause Este el proceso para producir el caviar más valioso del mundo 10:28 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: