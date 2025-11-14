Juan Daniel Oviedo no descarta entrar a nueva coalición: “Pongamos un propósito claro”
Juan Daniel Oviedo pasó por los micrófonos de La W y habló precandidato a la Presidencia, habla sobre las posibles coaliciones de cara a las elecciones del 2026
11:02
Juan Daniel Oviedo
Juan Daniel Oviedo precandidato a la Presidencia, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre las posibles coaliciones de cara a las elecciones del 2026.
Noticia en desarrollo.
Escuche la entrevista aquí:
