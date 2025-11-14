“La BBC no se arrodilla ante Trump, a diferencia de medios estadounidenses”: periodista John Sweeney

La BBC se disculpó con el presidente estadounidense Donald Trump por un episodio de Panorama que unió partes de su discurso del 6 de enero de 2021, la corporación afirmó que la edición había dado “la impresión errónea de que el presidente Trump había hecho un llamado directo a la acción violenta”; y dijo que no volvería a emitir el programa de 2024.

Los abogados de Trump han amenazado con demandar a la BBC por 1.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a menos que la corporación emita una retractación, se disculpe y le indemnice.

Para hablar sobre el tema, John Sweeney, periodista de investigación y autor británico que ha trabajado para para los programas Panorama y Newsnight de la BBC, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema.

“Es claro que Trump no aceptará la disculpa de la BBC, el seguiría con su demanda contra esta organización porque es un tonto. La BBC es el medio más respetado a nivel mundial, eso no puede pasarse por alto”, dijo.

Asimismo, el periodista destacó que este caso puede acabar haciéndole un bien a la BBC pues, según dijo, marca una diferencia con las empresas de medios estadounidenses.

“La BBC no se arrodilla ante el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como pasó con el Washington Post, que dijo que a Trump no le gustó la línea editorial de las columnas que estaban presentando y por eso Jeff Bezos quitó al editor encargado, para no afectar sus negocios relacionados con los cohetes, simplemente se le arrodillaron a Trump”, aseguró.

El periodista también destacó que la BBC no tiene un jefe, como Jeff Bezos, “el jefe de la BBC es el público británico y a ese público británico no le gusta Donald Trump, no le gusta su estilo, les parece patético, están en contra de sus niñerías (…) El medio cometió un error de edición, pidió disculpas, pero la historia fundamental y lo que querían contar es que Donald Trump alentó a sus seguidores a atacar el Capitolio y así fue”.

Finalmente, Sweeney mencionó que el poder que están tomando las redes sociales ha creado un escenario desafiante para los medios de comunicación.

Escuche la entrevista completa en La W:

