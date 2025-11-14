“La meta es elevar la voz de los hospitales”: Henry Gallardo, primer colombiano en presidir la IHF

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“La meta es elevar la voz de los hospitales”: Henry Gallardo, primer colombiano en dirigir la IHF

El médico colombiano Henry Gallardo, director de la Fundación Santa Fe de Bogotá, asumió la presidencia de la International Hospital Federation (IHF) en Ginebra hasta el 2029.

La designación se confirmó durante el 48° Congreso Mundial de Hospitales, celebrado en Ginebra, donde Gallardo recibió el cargo de manos de la presidenta saliente, la doctora Muna A. Tahlak.

“Esa designación es un reconocimiento a Colombia, a todas esas entidades que prestan servicios en el país, a la calidad de profesionales que tenemos. Llegar a esta Presidencia es fundamental, es la forma de presentar al país en el mundo de la salud global, poder aprender más y fortalecer nuestras entidades, es una buena noticia”, aseguró.

Frente a representantes de más de 70 países, el médico colombiano destacó que este paso representó una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional en salud y agradeció el respaldo de la comunidad hospitalaria que acompañó la transición.

“Hay países muy enredados con su tema de salud, compartimos dolores y encontramos soluciones de distintas partes. Este es un espacio que tiene cantidad de información y de experiencias exitosas que serían replicables en el país, buscando proteger los hospitales”, agregó.

Según explicó el médico, en Colombia es necesario fortalecer los tres puntos clave que se trabajan desde la IHF, tales como la capacidad de liderar entidades complejas, hacerlo de una forma más eficiente y elevar la voz de los hospitales donde quede en evidencia la problemática de la salud.

Finalmente, destacó la necesidad de trabajar en el fortalecimiento del trabajo en salud con la inteligencia artificial, la innovación y la tecnología, “la premisa debe ser que todas las personas puedan recibir los mismos beneficios de salud, con buena calidad, en todas las regiones”.

Escuche la entrevista completa en La W:

