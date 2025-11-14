Norma Vera denuncia torturas y castigos de las autodefensas de la Sierra en el Magdalena

En los micrófonos de La W, la líder social Norma Vera Salazar volvió a encender las alarmas sobre la situación de orden público en Santa Marta y en las zonas que rodean la Sierra Nevada.

Según advirtió, el territorio “se encuentra bajo gobernanza criminal armada” de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, un grupo que recoge el linaje de la estructura que lideró Hernán Giraldo. Esta organización, dijo, mantiene una confrontación activa con el Clan del Golfo por el control de rentas ilegales.

Vera explicó que, en medio de esa disputa, se han reactivado prácticas de “mal llamada limpieza social”, que incluyen golpizas, cortes de cabello, azotes y videos donde las víctimas, obligadas, piden perdón ante las cámaras. “Hemos documentado 18 videos difundidos en medios locales y llevados incluso a Naciones Unidas”, señaló. La mayoría de los castigados son jóvenes de estratos uno y dos, varios menores de 24 años.

La violencia también recae sobre las mujeres. Algunas son forzadas a barrer calles mientras las graban, y otras deben leer disculpas frente a un cartel. Hay además homicidios asociados al parentesco de las mujeres con personas que participan en actividades de microtráfico. “Catorce mujeres han sido asesinadas en seis meses; el cuerpo femenino se usa como arma de guerra”, expresó en La W.

Sobre la respuesta de las autoridades, Vera denunció que es casi inexistente. En medio año, afirmó, solo se conoció un comunicado oficial. “No hay nada que investigar. En los videos las víctimas dicen a quién le piden perdón”, cuestionó, señalando a la Fiscalía y la fuerza pública.

También advirtió que la mesa exploratoria entre el Gobierno y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada carece de avances y de claridad jurídica.