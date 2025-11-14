¿Qué pasó con la atención del accidente en la Av. El Dorado? Denuncian más de 4 horas de trancón

¿Cómo serán las reglas de juego para los vehículos que están matriculados fuera de Bogotá?

Este jueves, 14 de octubre, se vivieron momentos de desesperación en la Av. El Dorado por cuenta de un monumental trancón causado por el volcamiento de un camión que ocupó varios carriles de esta, la única vía, que conduce al Aeropuerto Internacional El Dorado.

Ante este panorama que tuvo a las personas en un trancón de más de 4 horas, la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, explicó todo el proceso que debieron hacer las autoridades para poder hacer el levantamiento del vehículo y retomar la movilidad de la zona.

“Si bien fue un choque, de solo daños, las condiciones en las que quedó el camión. Los daños que sufrió el vehículo no era solo moverlo, sino por el contrario requirió también incluso la presencia de bomberos. Tuvimos derramé de aceite de ACPM, el camión sufrió una fisura, lo cual hizo que para poder moverlo se tuviera que hacer con dos grúas, alzar el camión, hacer también la limpieza de lo que era el aceite del ACPM, porque teníamos un riesgo, por supuesto, de explosión, también de que los vehículos, especialmente las motos”, dijo Díaz.

La alta funcionaria aseguró que con el paso de las horas la fila de carros era cada vez mayor, pero que la prioridad era evitar una emergencia adicional.

“Esto fue una situación muy particular y como fue el desarrollo de la atención de esta emergencia que tuvimos ayer en la ciudad aquí lo que privaba era proteger efectivamente la vida de todas las personas que están alrededor y que no se fuera a presentar una situación aún más crítica y que pusiera en riesgo a las personas que estaban alrededor”, agregó.

