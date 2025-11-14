“Si a Benedetti le encuentran un muerto, es la Fiscalía quien lo debe investigar”: abogado Benavides
En diálogo con La W, el apoderado del ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que se presentó una nueva denuncia contra la magistrada Cristina Lombana.
Foto: EFE
El abogado David Benavides pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su denuncia contra la magistrada Cristina Lombana quien, según dijo, se presentó con el argumento de una supuesta extralimitación de funciones, tras el allanamiento ordenado a la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Barranquilla.
“Pero en este caso concreto, nosotros lo que consideramos es que puede haber un presunto delito de prevaricato y de empleo ilegal de la fuerza pública y de abuso de autoridad, porque es inaceptable que se ordene un allanamiento a una casa donde seguramente tiene la información de quienes la habitan. Una mujer sola y que lleguen más de 30 funcionarios, hombres fuertemente armados, el grupo GOES (Grupos Operativos Especiales de Seguridad), un grupo que es especial para organizaciones contra el terrorismo”, señaló el abogado.
Aseguró que esta acción se realiza en paralelo con la denuncia presentada contra el representante Juan Carlos Wills, porque, según el abogado, no dio trámite a una queja presentada por Armando Benedetti en la Comisión de Acusaciones contra la magistrada Cristina Lombana.
“Hace más de dos años venimos denunciando situaciones que consideramos arbitrarias o de abuso de autoridad por parte de la magistrada Lombana, sin embargo, ni siquiera se arrancan las indagaciones preliminares, afortunadamente el procurador esta semana empezó una investigación contra el representante Juan Carlos Wills, para ver si empiezan siquiera a investigar que es la mínima garantía del acceso a la justicia”, señaló.
El abogado insistió, además, en que Benedetti dejó de ser congresista hace 3 años, por lo que ya no debe ser investigado por la Corte Suprema de Justicia, si no por la Fiscalía General de la Nación.
“Si en este momento le encuentran un muerto en el jardín a Armando Benedetti, es la Fiscalía quien lo debe salir a investigar”, advirtió el abogado.
Finalmente, aseguró que Lombana, luego de ser recusada continúa ordenando actividades de investigación excesivas, en hechos y situaciones que ya no son competencia de la Corte en el caso de Armando Benedetti.
“Si a Benedetti le encuentran un muerto, es la Fiscalía quien lo debe investigar”: abogado Benavides
