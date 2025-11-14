Supertiendas Olímpica obtuvo Sello de Sostenibilidad de Icontec categoría Oro: “demuestra compromiso”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Sello de Sostenibilidad ESG Verified de Icontec ha servido para incorporar gradualmente la sostenibilidad en la gestión organizacional estratégica. Su metodología ha demostrado ser útil al momento de comprender los riesgos y beneficios de diversas prácticas organizacionales, así como para promover esta cultura a lo largo de la cadena de valor, asegurando la integridad del negocio.

Supertiendas Olímpica cumplió con los criterios a nivel social, ambiental y de gobernanza, logrando el Sello de Sostenibilidad en categoría Oro, siendo un reconocimiento a la calidad esta empresa, que es apoyo clave de la campaña Vamos Pa’ Lante, de W Radio y la Universidad de los Andes.

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de La W el presidente del Grupo Olímpica, José Manuel Carbonell.

“Recibimos con orgullo y gratitud este Sello de Sostenibilidad de Icontec categoría Oro, que es parte de nuestro proceso continuo de mejoramiento. En términos prácticos la sostenibilidad abarca tres aspectos, el ambiental, el social y la gobernanza, basado en eso, el Icontec hizo una valoración y nos permitió obtener la categoría, somos el primer retail en lograr la certificación en Colombia”, aseguró.

Asimismo, destacó que cualquier compañía del país puede aspirar a conseguir este sello, algo en lo que Tiendas Olímpica ya venía trabajando.

“Hemos hecho muchas campañas en lo social, en lo ambiental, creíamos que lo que hacíamos en la fundación era suficiente pero no fue así, nos hicieron unas recomendaciones que tuvimos en cuenta, hicimos un plan de mejoramiento y eso fue lo que nos hizo lograr el sello. Queremos seguir avanzando y conseguir el platino, queremos conseguir el sello en cuestión energética”, agregó.

Finalmente, en sus redes sociales, Supertiendas Olímpica destacó que “este hito refleja años de trabajo, buenas prácticas y el compromiso real de todo nuestro equipo por avanzar en una gestión más responsable”.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Supertiendas Olímpica obtuvo Sello de Sostenibilidad de Icontec categoría Oro: “demuestra compromiso” 15:32 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí