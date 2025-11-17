Ariana Harwicz analizó la adaptación cinematográfica de su novela ‘Matate, amor’
La escritora argentina Ariana Harwicz habló en La W sobre la adaptación cinematográfica de su novela ‘Matate, amor’ y sobre cómo abrió un debate incómodo sobre la maternidad, la salud mental y lo que la sociedad se niega a mirar.
Adaptación de literatura al cine. Fotos: Getty Images.
Ariana Harwicz, escritora argentina, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre diversos temas ligados a la escritura y adaptación de sus libros.
Uno de sus libros, ‘Matate amor’ fue adaptado recientemente a la gran pantalla, y dijo que ver su historia desde otro ángulo fue algo muy humano y muy salvaje.
La película, que fue protagonizada por Jennifer Lawrence, cuenta la historia de una mujer que vive un caos emocional que vive una mujer en tiempos posparto. Harwicz explicó que la novela nació casi sin intención, que originalmente era un diario o un registro de lo que ella sentía diariamente y que solo pudo entender lo que escribía cuando superó la depresión posparto.
“Lo que sucede en la cabeza de una mujer en crisis es invisible, no se ve, a veces parece feliz”, señaló, haciendo un recordatorio de que muchas cuestiones de la salud mental siguen siendo un tabú.
La escritora también hizo un reconocimiento a Jennifer Lawrence, pues cree que ella encarnó exactamente a la protagonista que había imaginado. Si bien, la película simplifica muchos aspectos del libro, Harwicz cree que la adaptación mantiene la esencia misma del libro.
Hoy, la escritora insiste en que la historia es una alerta de algo que frecuentemente se ignora: “Después de un parto hay un momento de excepcionalidad, hay que estar atentos a cualquier signo para que la bomba no explote”, concluyó.
