La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, y el representante de Cambio Radical, Julio César Triana. Fotos: Colprensa.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Debate: ¿Hizo bien el Gobierno al ordenar bombardeo contra disidencias en donde murieron 7 menores?

Sigue la polémica por cuenta del bombardeo de las Fuerzas Militares contra las disidencias Farc de Iván Mordisco en donde murieron 7 menores, según confirmó Medicina Legal.

De hecho, se anunció que se presentará una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por la situación.

En esa línea, la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, y el representante de Cambio Radical, Julio César Triana, debatieron en los micrófonos de La W en medio de esta controversia.

Lea más: Justicia Militar abrió indagación por bombardeo en Guaviare contra disidencias de ‘Iván Mordisco’

Así las cosas, la senadora Zuleta arrancó su intervención respondiendo a quien tildan al sector del Gobierno de incoherentes, pues mostraban estar en desacuerdo con los bombardeos cuando se hicieron durante el gobierno del expresidente Duque.

“Los actos de coherencia han quedado demostrados. No cuestionamos la realidad dura del país porque la conocemos, la hemos vivido en carne propia”, dijo.

Le puede interesar Esto tiene consecuencias, tiene que ser el retiro del MinDefensa: Katherine Miranda tras bombardeos

Y añadió: “Nosotros, desde la experiencia y el deber, sabemos de qué se trata esta situación. No se puede comparar esa situación con la que se vivió hace unos años, este Gobierno ha sido transparente”.

Zuleta dijo que cuando los bombardeos los hacía el gobierno Duque, “en ese tiempo, trataban a los niños como máquinas de guerra”,

En contraparte, aseguró: “He visto al ministro (Defensa) y al presidente asumiendo la responsabilidad de lo que se acaba de vivir porque esas disidencias de Iván Mordisco pusieron en una situación grave a las tropas”.

“El ministro demostró que hubo planeación militar y los errores se han reconocido”, aclaró.

Puede leer: Anunciaron moción de censura contra el ministro de Defensa por menores muertos en bombardeo

“Aquí lo que estamos entendiendo en este país son las consecuencias para esos que viven alardeando de que hay que bombardear y usar ese mecanismo en todo momento”, puntualizó.

Así mismo, reconoció: “Hay fallas militares, sí. La inteligencia militar debe responder sobre por qué no se sabía que había menores en esa zona, sí”,

Finalmente, aclaró que la posición de ese sector político es que “donde hay niños no se bombardea”, pero explicó que en este caso lo que sucedió fue que no se sabía que había menores en la zona y que, en ese caso, el tema pasaba por la inteligencia militar.

Por su parte, el representante Triana dijo en su apartado que “la doble moral será de dos partes, de quien han pedido a gritos bombardeos, y quienes los han rechazado, como los seguidores de Gustavo Petro que pedían mociones de censura cuando se hacían bombardeos”.

Triana explicó que, ahora, “el debate no es sobre la legalidad o el bombardeo como un mecanismo de combate válido. Tenemos que ir mucho más allá reconociendo que en el marco de la paz total de este Gobierno, el reclutamiento de menores ha crecido”.

Lea también: “Se repite la historia”: Exministro Guillermo Botero por bombardeo que dejó siete menores muertos

“La paz total le ha permitido a los grupos reclutar menores y fortalecerse en el territorio, vemos las consecuencias de que los grupos armados estén llenando sus filas de menores de edad”, agregó Triana.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Finalmente, el representante del Cambio Radical envió un mensaje de atención a la problemática: “Nos hemos quedados en discursos de odio en la extrema izquierda y la extrema derecha, y estamos abandonando a los niños”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Debate: ¿Hizo bien el Gobierno al ordenar bombardeo contra disidencias en donde murieron 7 menores? 16:49 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: