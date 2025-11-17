“El próximo presidente de Chile va a ser José Antonio Kast”: senador chileno

José Osadón, senador chileno del Partido Renovación Nacional, habló en La W sobre la situación en Chile ante la segunda vuelta tras el reñido resultado que se registró este domingo 16 de noviembre en las urnas.

“Salió el candidato de derecha, José Antonio Kast, ese es un tema importante, no es la ultraderecha la que está compitiendo. Jara sacó un par de puntos más que Kast”, dijo.

De acuerdo con el senador, si se suma a todos los candidatos de izquierda, más uno que, según dice, es de centro, que puede ser la mitad de los votos, el próximo presidente de Chile va a ser José Antonio Kast de la derecha”, dijo.

¿Cuál es la certeza que tienen de que ese va a ser el comportamiento de los votantes?

“Todo puede pasar en política, pero si se da la lógica, si se suma a todos los de derecha y a todos los de izquierda más el independiente, igual no alcanza no superar el 45%, por lo tanto, con el parlamento, como salió el resultado, sería muy extraño que el próximo presidente de Chile no fuera José Antonio Kast”, afirmó.

¿Usted cuál cree que es el mensaje que está dando en este momento Chile?

“Es el resultado de un Gobierno muy amateur, un Gobierno que tenía mucho simbolismo, que se prometió muchas cosas y no se hicieron, y hoy día estamos con un problema de delincuencia y crimen organizado que nunca lo habíamos visto, y la gente quiere resultados concretos, más que simbolismo, quiere resultados a sus problemas. Estamos con un tema muy grave, que se está discutiendo en el Parlamento del Presupuesto General de la Nación, que tiene problemas económicos, o sea, tiene problemas de falta de dinero, por falta de crecimiento económico, y eso nos está enfrentando a un futuro muy complicado”, aseveró.