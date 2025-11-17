Proyectos de energía eólica en La Guajira imagen de referencia. Foto: Getty Images.

¿En qué va la transición energética en Colombia? SER Colombia analiza el panorama

No es un secreto que una de las banderas del Gobierno del presidente Gustavo Petro es la transición energética y la descarbonización de la Nación.

En ese sentido, Alexandra Hernández, presidente de SER Colombia (Asociación de Energías Renovables), habló en los micrófonos de La W sobre cómo está el panorama de la transición energética en el país.

“Las energías renovables son una pieza imprescindible para atender ese déficit”, dijo la presidenta sobre la actualidad energética de Colombia y las coyunturas que el sector ha afrontado en este 2025.

Reconoció que en lo relacionado con las energías renovables y la transición del país “vamos a mitad de camino, hemos podido avanzar menos de lo que el país necesita entonces debemos acelerar el proceso”.

Importancia del almacenamiento

“El tema del almacenamiento es muy importante. Para que un país no se apague se necesita que un sistema energético sea estable”, enfatizó al respecto.

Y agregó: “El almacenamiento hace que se supla la variación del clima. Tenemos que desarrollar una regulación porque en este momento hay muy poco”.

Por otro lado, Hernández enfatizó en que “mientras más temprano un país adopte estas tecnologías, puede con mayor tranquilidad incrementarse la participación de energías renovables, como parece en Colombia”.

“Es una energía que no tiene reversa, se necesita y se va a hacer”, subrayó.

Escuche W Radio en vivo: