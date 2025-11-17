Éramos carne de cañón: colombiano que combate en Ucrania narró su historia para poder darse de baja

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

José Israel Charry habló en La W acerca de cómo pasó de ser guardia de seguridad en el Huila, a convertirse en un soldado de Ucrania gracias a influencers que en las redes sociales ofrecían sueldos de hasta 20 millones de pesos.

Según Charry, la experiencia fue “brutal”, pues al llegar al frente solo recibió 2 millones de pesos en moneda ucraniana, durmió a la intemperie y tuvo un entrenamiento de apenas unos días antes de ser enviado a las misiones asignadas.

Allá, el colombiano entendió que su rol era el de un “reemplazo desechable. Éramos carne de cañón”, afirmó.

También, recordó que aunque eran 7 personas, incluyéndolo, solo 4 lograron sobrevivir. Agregó que nunca tuvieron apoyo de artillería en la lucha contra drones y que la guerra era injusta, pues muchos de los presentes morían sin saber usar un fusil.

Charry también habló acerca de temas de corrupción en la brigada 47, dónde él era parte, pues, según él, había oficiales hispanohablantes que cobraban millones para autorizar la salida de los soldados que querían regresar a Colombia y otros países, añadiendo que se adueñaban del dinero que estaba destinado a las familias de los soldados que desaparecían en combate.

Charry tuvo que pagar 7,5 millones de pesos para poder obtener su baja, pero hay otros que no han podido salir y qué cree que están corriendo grave peligro. “No se vayan, no crean nada de redes sociales, es una farsa”, advirtió.

Según su versión, hay decenas de colombianos en Ucrania que están varados sin armas, sin apoyo y con amenazas de muerte.

