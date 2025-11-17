El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Estamos de acuerdo en proyecto país por fuera del comunismo: Carlos Meisel por alianza de la derecha

Este lunes, 17 de noviembre, habló en los micrófonos de La W el senador del Centro Democrático Carlos Meisel, quien se refirió la posible alianza de toda la derecha de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

En esa línea, Meisel inició su intervención asegurando que desde el Centro Democrático coinciden “con de la Espriella y con todo el que quiera unificar un proyecto de país”.

Sin embargo, resaltó: “Tenemos que ser francos en que aquí puede haber distintos mecanismos (para seleccionar el candidato). Nosotros creemos en una discusión, en poner cualquier método sobre la mesa que brinde garantías y que podamos avanzar a una unidad que proponen varios”.

Así, Meisel hizo un fuerte llamado a todo el sector de la derecha en materia de unificar candidaturas con relevancia nacional”.

“ Todos los que proponen unidad y que no sean relevantes en la vida nacional, deben desmontarse . Son alrededor de 50 que llaman a la unidad y no son relevantes en la vida nacional, deberían desmontarse y adherirse a una persona que tenga más relevancia”, explicó.

Y agregó: “Es para que no tengamos esta recocha de 50 candidatos encaminando las cosas hacia proyectos políticos más visibles”.

Sobre la encuesta de selección de candidato del Centro Democrático dijo que “es un buen mecanismo, pero no puede ser la única propuesta. Estamos de acuerdo en crear un proyecto de país por fuera del comunismo”.

“Los integrantes del Centro Democrático deben entender la realidad del país”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

