Esto tiene consecuencias, tiene que ser el retiro del MinDefensa: Katherine Miranda tras bombardeos

La representante a la Cámara colombiana Katherine Miranda pasó por los micrófonos de La W y entregó detalles de su solicitud de moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez,

Esto, tras confirmarse que siete menores murieron en un bombardeo del Ejército contra un grupo disidente de las Farc en el selvático departamento del Guaviare.

“Hay algo importante y es la incoherencia absoluta de este Gobierno", comenzó diciendo Miranda, recordando que en el gobierno Duque se hicieron dos mociones de censura contra Molano y Botero, por hechos bastante similares y hechos también en el Guaviare.

“Tanto el presidente Gustavo Petro, como en su momento también el senador Iván Cepeda, decían que iban a denunciar frente a la Corte Penal Internacional violaciones al derecho internacional humanitario porque esto era catalogado, para ellos un crimen de Estado, lo que me parece verosímil es que ahora digan que son justificados este tipo de bombardeos cuando en años anteriores lo calificaban como crimen de Estado”, dijo.

Además, cuestionó el hecho de que no se tiene información clara por parte de presidente Gustavo Petro ni el ministro de Defensa frente al bombardeo.

“Por un lado, el ministro de Defensa y documentos de inteligencia dicen que hubo una previa para el bombardeo, que hubo un estudio, que hubo inteligencia del sector, que iban tras de dos cabecillas, y ahora dicen que no sabían, que habían niños, que asumen la responsabilidad, pero que no sabían”, dijo.

Y agregó: “Esto es jurídicamente falso, es incompatible con el derecho internacional humanitario. Yo creo que realmente es inaceptable ese doble discurso, pero sobre todo la falta de inteligencia, la falta de planeación al ejecutar estos hechos y que claramente tiene que tener unas consecuencias políticas y, a mi juicio, tiene que ser el retiro del ministro de Defensa, bien sea por moción de censura o por discreción”.

Aunque el ministro de defensa, Pedro Sánchez, decía en un comunicado de prensa que lo que se había advertido de inteligencia era que había un gran riesgo para la población civil y también para los soldados, Katherine Miranda fue enfática al señalar que puede que esto sea así como puede que no.

“Un niño así porte armas no deja su calidad de población civil, por el contrario, es una víctima del conflicto armado y merece una protección especial. El protocolo de derecho internacional humanitario en operaciones militares es absolutamente claro. El principio de distinción dice que el Estado debe distinguir en todo momento, entre combatientes y civiles, los niños reclutados forzosamente, son civiles y protegidos por el derecho internacional humanitario”, dijo.

Y añadió: “Si había la duda razonable de que se podía afectar niños víctimas del conflicto, el ministro de Defensa tuvo que haber calculado otras alternativas que no fuese el bombardeo y donde se pudiesen neutralizar los combatientes mayores de edad y no las víctimas, no los civiles”.

Finalmente habló de la figura de la moción de censura, detallando que si bien en la práctica como votación nunca ha funcionado, “este Gobierno tiene unas mayorías holgadas como los han tenido gobiernos anteriores”.

“Si bien nunca se logró votar la moción de censura de Botero, sí se logró la salida del ministro. Sí creo que es un mecanismo importante de control político que evidencia la necesidad de la salida de un ministro. Y en esa medida yo creo que nos puede llegar a funcionar”, concluyó. .