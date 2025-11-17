El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Fernando Arciniegas, el director del festival que impulsa el cine iberoamericano en Miami

En diálogo con La W, Fernando Arciniegas, director del Ibero -American Film Festival Miami, explicó como la séptima edición del festival está llena de propuestas frescas, incluyendo cine iberoamericano que no se ha visto mucho y también espacios dedicados a la inclusión, la IA y las discapacidades.

“Traemos herramientas de IA que pueden ayudar a productores y guionistas, no a reemplazar artistas”, aclaró, marcando distancia frente a la polémica global.

Con más de 20 películas y varias actividades dedicadas al aprendizaje, Arciniegas aseguró que el festival ofrecerá una experiencia distinta a otros eventos similares de la ciudad.

Escuche la entrevista aquí:

Play/Pause Fernando Arciniegas, el director del festival que impulsa el cine iberoamericano en Miami 02:24 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: