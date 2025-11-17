La W RadioLa W Radio

Fernando Arciniegas, el director del festival que impulsa el cine iberoamericano en Miami

El fundador del Ibero-American Film Festival Miami anticipó en la W una edición renovada que mezcla cine, arte e innovación, con nuevas apuestas para el público del sur de la Florida.

Cine. Foto: Getty Images.

Miguel Ángel González

En diálogo con La W, Fernando Arciniegas, director del Ibero -American Film Festival Miami, explicó como la séptima edición del festival está llena de propuestas frescas, incluyendo cine iberoamericano que no se ha visto mucho y también espacios dedicados a la inclusión, la IA y las discapacidades.

Traemos herramientas de IA que pueden ayudar a productores y guionistas, no a reemplazar artistas”, aclaró, marcando distancia frente a la polémica global.

Con más de 20 películas y varias actividades dedicadas al aprendizaje, Arciniegas aseguró que el festival ofrecerá una experiencia distinta a otros eventos similares de la ciudad.

Escuche la entrevista aquí:

Escuche W Radio en vivo aquí:

