Investigación de Expressen asegura que Verónica Alcocer tiene una vida de lujos y derroche en Suecia

Michael Zairean, reportero de Expressen, lideró una investigación que se publicó en las últimas horas en medios suecos, que describe que Verónica Alcocer, expareja del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien está viviendo en este momento en Suecia, “está disfrutando de una vida marcada por el derroche a pesar de las críticas sobre el uso de dineros públicos de Colombia”.

El presidente Gustavo Petro en todo caso se ha pronunciado señalando que esa plata no está saliendo de los impuestos de los colombianos.

Sin embargo, el periodista afirmó que sus fuentes le. contaron que ella se encontraba en Suecia y que se encontraba con amigos.

Además, dijo que cuando le mencionaron que el presidente Petro estaba en esta lista de sanciones de Estados Unidos, ahí fue cuando a él todo esto se le hizo muy curioso.

Afirmó que él no sabe cómo Verónica se está financiando toda esta estadía en Suecia. No sabe si ella tiene plata o una cuenta en algún otro lugar, así que lo único que le queda es una especulación.

Incluso, reveló que al parecer está en un hotel que puede llegar a costar entre 1.2 millones de pesos, y aunque no es el más más exclusivo, sí se encuentra entre ellos.

Por otro lado contó que ha intentado contactarse con Alcocer, pero ha recibido mucho silencio.

“Me han llegado todos los pedidos de poder contactarse, pero que no he recibido una respuesta. Intenté también por medio de amigos, me dijeron que me pasaría el teléfono y también le traté de escribir por redes sociales, sin embargo, no he tenido una respuesta”, afirmó.

Finalmente, también contó que no se ha podido comunicar con el Gobierno colombianos porque ha escuchado en medios locales de Colombia que el embajador no quería tener contacto con Verónica Alcocer, precisamente por toda la situación que está pasando en ese momento en Colombia.